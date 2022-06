DJ Carol D'Souza traz os sons do festival de Esmoriz à redação do JN

JN Hoje às 11:07 Facebook

A DJ Carol D'Souza, que estará no festival eletrónico "Sound Waves", vai dar música na redação do JN num showcase, transmitido esta quarta-feira em direto no site e no Facebook, a partir das 15 horas.

Carol D'Souza é uma DJ e produtora que funde os sons entre Techno e Hard-Techno, num ritmo inconfundível. Através das suas fortes influências musicais conseguiu expandir o seu nome em vários países europeus.

O festival "Sound Waves 2022" está de regresso, para a 15ª. edição, no sábado, dia 2 de julho, e prolonga-se até às 13 de domingo na praia de Esmoriz. São 21 horas de música eletrónica com dois palcos.

"Sound Waves" é um dos mais antigos festivais de música eletrónica em Portugal.