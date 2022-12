Djavan regressa aos palcos portugueses em junho

Bruna Pereira Hoje às 20:11 Facebook

O cantor Brasileiro Djavan regressa a Portugal com os seus grandes sucessos e as canções do mais recente álbum, "D". O artista pisa o palco do Campo Pequeno, em Lisboa, a 9 de junho e no dia seguinte atuará no Super Bock Arena, no Porto.

Djavan lançou recentemente o seu 25º álbum, designado "D", e é com ele que parte em turné mundial. O cantor percorrerá mais de 50 cidades do Brasil, da Europa e dos EUA, prometendo não trazer só temas do seu último trabalho, mas também os grandes clássicos, tais como "Sina" e "Flor de Lis".

Djavan explica que estes grandes hits "têm lugar cativo em todos os shows, porque são canções que o povo ama".

Portugal não podia ficar de fora desta turné e pode contar com dois concertos. O primeiro realiza-se no Campo Pequeno, em Lisboa, a 9 de junho e o segundo será logo no dia a seguir, no Super Bock Arena, no Porto. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

O novo álbum do artista traz várias novidades, sendo uma delas um dueto com Milton Nascimento ("Beleza destruída"). A sua família também entra no disco, com o músico a reunir filhos e netos para gravar "Iluminado".

São 12 temas de novas e regravadas canções, em que "o seu estilo pessoal de compor" está presente, interligando-se com a vertente enigmática das canções, a serem decifradas.

"Num mundo de paz" é uma melodia que remete ao funk tradicional, mas também estão presentes baladas, como "Primeira estrada" ou "Quase fantasia".