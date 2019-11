Ana Jorge Teixeira Hoje às 17:16 Facebook

A regra é só uma: escapar antes que o tempo acabe. Desde uma viagem aos anos 80 para investigar o desaparecimento de cinco crianças, passando por um novo assalto encabeçado pelo famoso professor de "La Casa de Papel", até uma viagem a Castle Black para derrotar os invencíveis White Walkers. Na cidade do Porto, multiplicam-se as salas de escape rooms inspiradas em séries ou filmes. Será que consegue escapar?

Os nervos estão à flor da pele e ninguém faz ideia do que vai acontecer dentro da sala, até porque os olhos estão vendados até ordem em contrário. A única coisa que o grupo sabe é que vai organizar um dos maiores assaltos da história à Casa da Moeda. A equipa tem 60 minutos para emitir o máximo de dinheiro antes que a polícia os apanhe.

Se tudo isto lhe parecer familiar, é porque "La Casa de Papel" ainda não lhe saiu da cabeça. Mas há outra explicação: desde julho que o Occultus Escape Room, na Rua da Boavista, tem um jogo baseado na série espanhola. "Fomos buscar inspiração à série como se fosse um segundo assalto. O professor de "La Casa de Papel" criou uma equipa no Porto", explicou ao JN Vasco Costa, um dos quatro sócios.

Ouve-se Bella Ciao, que todos cantam em coro, e o genérico "My Life Is Going On", que aumenta os níveis de adrenalina. Há armas, máscaras de Salvador Dalí, muito dinheiro a ser emitido e até telemóveis confiscados aos reféns. Há ainda um cofre e todos têm de entrar nele, se quiserem escapar. E mais não podemos revelar. Nas palavras de Vasco Costa, as pessoas esquecem-se da realidade e vivem aquele momento, um dos aspetos que considera mais importantes num "escape game".

Viagem aos anos 80

Já White Rabbit, que é como quem diz, Luís Araújo, ator e encenador, e Sara Pazos, designer de interiores, criaram "Stranger Room" na Praça da República, para levar os mais curiosos numa viagem até aos anos 80.

"Queríamos uma sala inspirada nos anos 80, na nossa infância", explica Luís Araújo. Por isso, a maioria das coisas espalhadas pela sala é anterior a 1989. Há consolas de jogos, um leitor de videocassetes VHS, cartazes de filmes, brinquedos e uma máquina de jogos Arcade.

Acresce que, por serem fãs da série "Stranger Things", queriam criar momentos inspirados nela. "Uma espécie de filme em que és o protagonista", garante o responsvel. Não é de estranhar que a missão seja descobrir o que aconteceu a cinco crianças desaparecidas misteriosamente.

Já Joana Santos foi transportada para o universo de "Game of Thrones", na Rua da Fábrica. Fã assumida, diz ser uma experiência a repetir. "Adorei. As músicas, os símbolos das casas, o ambiente está muito bem decorado e realista", conta.

Em conjunto com colegas de empresa, tinham nas mãos a responsabilidade de encontrar a única arma capaz de derrotar os "White Walkers". O cenário foi montado pela equipa "Game Over" para dar vida a "Winter is Coming". Luís Ribeiro, um dos sócios, notou que "quando estava para sair a última temporada, e quando a série acabou, toda a gente quis fazer. Mesmo quem não viu tem curiosidade", garante.

Antes de qualquer jogo começar há um briefing com avisos como "lá dentro, nada de telemóveis nem força" ou "não há relógios dentro da sala". Cada equipa tem ajuda de um game master, que tudo vê e ouve mas só intervém a pedido. Todos os jogos podem ser experimentados, mesmo que não tenham visto a série.