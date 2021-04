Sérgio Almeida Hoje às 16:56 Facebook

Há 84 anos, meia centena de bombardeiros alemães reduziram a pó e cinzas a cidade basca de Guernica. Desse hediondo ato resultaram mais de 1600 mortos, mas também obras de arte que ainda hoje nos sobressaltam pela força que delas emana.

Em 1937, Pablo Picasso era já um artista universal. O génio fez-se exibir de forma muito precoce na sua vida, através de uma rara combinação entre talento e curiosidade sem fim. No entanto, a encomenda que recebeu nesse ano para uma obra destinada à exposição universal em Paris deixou-o numa pouco frequente crise de inspiração para a qual tardava em encontrar resposta.

Até que o ignominioso ataque germânico a uma população indefesa o libertou do bloqueio. Durante sete semanas ininterruptas, o artista malaguenho captou de modo magistral o momento em que milhares se viram prostrados perante uma brutalidade de dimensões inimagináveis.

As motivações interiores de Picasso podem ser encontradas numa bem fundamentada reportagem da BBC sobre essa obra:

São muitos os autores que, nas últimas décadas, têm procurado dissecar a força e o impacto das imagens criadas por Picasso. De historiadores a críticos de arte, de poetas a ficcionistas, o apelo de Guernica continua a chegar, mais de oito décadas volvidas, ao nosso tempo. Num livro homónimo, disponível por encomenda, o francês Olivier Cherpantier evita o realismo opressor e optou por transmitir uma imagem densa e concisa que evoca poderosamente o drama e a génese da obra.

Crime de Guernica continua a inspirar imenses artistas Foto: Direitos reservados

Observar o quadro 'in loco', no Museu Reina Sofia, e ler o abundante material historiográfico sobre a obra, não são as únicas possibilidades colocadas ao dispor dos interessados. Há ainda um outro cenário, ainda que mais lúdico: reconstituir o quadro de Picasso através de puzzles. Não tem as impressionantes dimensões originais - três metros e meio de altura e quase oito de altura -, mas as suas três mil peças asseguram muito trabalho e paciência.

Obra de Picasso deu origem a uma infinidade de produtos, incluindo puzzles Foto: Direitos reservados

Os poetas não deixaram passar impune o crime dos nacionalistas espanhóis e das forças alemãs sobre milhares de civis indefesos. Numerosos autores de latitudes não menos diversas têm expressado, do final da década de 1930 até ao presente, a poderosa carga simbólica e política do ato. No lugar da condenação dominante, o brasileiro Murilo Mendes levou por diante uma criação poética que junta a multiplicidade de sentidos à dimensão metalinguística para enfatizar a nobreza e a coragem das vítimas.

Guernica

Subsiste, Guernica, o exemplo macho,

Subsiste para sempre a honra castiça,

A jovem e antiga tradição do carvalho

Que descerra o pálio de diamante.



A força do teu coração desencadeado

Contactou os subterrâneos de Espanha.

E o mundo da lucidez a recebeu:

O ar voa incorporando-se teu nome.



"Tempo Espanhol" (1964), Murilo Mendes

O poeta brasileiro Murilo Mendes (1901-19759 Foto: Direitos reservados

O ódio que motivou o terror em Guernica não é coisa do passado, como todos bem sabemos. Uma das suas faces mais quotidianas são as redes sociais, capazes de uma disseminação de mentiras sem paralelo. Para analisar esse problema, a jornalista brasileira Patrícia Campos Mello escreveu "A máquina do ódio", livro recentemente lançado em Portugal pela Quetzal que se debruça sobre o jornalismo, as 'fake news' e o ódio digital. Um livro de leitura tão urgente quanto necessária.