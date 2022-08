Documentário Bissexto acompanha "Os Vocalistas" em tempo de pandemia

JN Hoje às 14:32 Facebook

O documentário "Bissexto", realizado por Luís Godinho, estreou online dia nove de agosto, na plataforma Vimeo. Rodado em plena pandemia, o filme acompanha "Os Vocalistas", durante várias semanas em que a atividade artística esteve reduzida a zero. Sem concertos, o grupo respondeu à falta de trabalho pago com um projeto de recolha de músicas do cancioneiro tradicional da região.

Da Vidigueira a Pias, da Cuba à aldeia do Rosário ou a Castro Verde, "Bissexto" segue Bernardo Emídio, José Emídio e Ruben Lameira (Os Vocalistas) ao encontro de velhos cantadores, numa tentativa de "fintarem" a crise que bateu forte no setor da cultura, ensaiarem novas modas e, sobretudo, fazerem o que melhor sabem: cantar.

Ao JN, o realizador, Luís Godinho", refere que "Bissexto" "é um trabalho que documenta uma afirmação de resistência perante a pandemia e o silêncio. Demonstra a obstinação destes três músicos, que se recusaram a cruzar os braços no momento mais difícil das suas carreiras".

"Sem concertos durante vários meses e sem perspetivas de trabalho, foi com um misto de espanto e de admiração que acompanhámos Os Vocalistas na renúncia ao silêncio que invadiu as suas e as nossas vidas para, no tempo de paragem em que o documentário foi gravado, procurarem novas fontes de inspiração, indo ao encontro de velhos amigos com quem partilham essa imensa aventura que é o Cante Alentejano", acrescenta.

"Trata-se de um documentário que reflete sobre as consequências financeiras, pessoais e familiares da crise provocada pela covid-19 e sobre a difícil tentativa de regresso à normalidade", defende.

Produzido pela ALD Produções e pela Setespinhas, "Bissexto" conta com a participação especial do Grupo Coral e Etnográfico "Os Camponeses de Pias", do Grupo Coral Feminino "As Andorinhas do Rosário" e do Grupo Coral "Os Ganhões", de Castro Verde.

Para José Emídio, "o documentário fala das dificuldades que a pandemia trouxe para o nosso trabalho. Foi um tempo terrível em que todos os dias eram cancelados espetáculos e em que nos vimos numa situação muito difícil, com todo o nosso trabalho desmarcado".

Ao longo de 2020, quando o documentário foi filmado, "Os Vocalistas" publicaram todos os dias, na Internet, uma moda de Cante Alentejano. "É uma peça única, pois nunca ninguém tinha feito um cancioneiro digital. Como o ano teve 366 dias chamámos-lhe Bissexto de Modas. Daí o nome do filme", sublinha José Emídio, lamentando que os grupos de Cante Alentejano continuem a passar por "muitas dificuldades" pois "ainda não houve uma retoma completa" dos concertos.

Finalistas do programa "The Voice Gerações", da RTP1, "Os Vocalistas" completaram oito anos de atividade. "Durante este percurso, introduzimos diversos instrumentos, como percussão, beatbox, acordeão ou baixo e fomos fazendo arranjos vocais pouco utilizados no Cante Alentejano, dando assim uma nova roupagem à nossa música", explica Ruben Lameira, recordando que o primeiro cd, com "músicas que fomos encontrando aqui e ali nas nossas pesquisas e pelas quais nos fomos apaixonando", chegou a estar previsto para este ano, não se tendo concretizado "por força da pandemia".