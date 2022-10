Documentário feito com smartphone arrecada quatro prémios internacionais

Reis Pinto Hoje às 14:38 Facebook

"O Meu Caminho", ou "My Camino" além-fronteiras, um documentário português sobre o Caminho de Santiago, recebeu o prémio da Melhor Curta Documental, no Seul International Short Film Festival. Este é o quarto prémio internacional arrecadado pelo documentário, realizado com um smartphone por Pedro Gil de Vasconcelos.

"O Meu Caminho" é um documentário, na forma de curta, que relata a caminhada ao longo dos 240 quilómetros que separam Braga de Santiago de Compostela, pela Geira Romana. O realizador optou por registar as imagens, com recurso a um smartphone.

"Tem sido uma sucessão de surpresas. Quando decidi avançar com este projeto, não esperava o sucesso que está a ter no circuito internacional. Não contava vencer o New Wave Short Film Festival e aconteceu em setembro. Depois disso, juntou-se o Toronto Independent Film Festival of Cift a que se juntaram as Menções Honrosas nos festivais do Japão e de Tóquio", recordou o realizador.

"A semana passada recebi a notícia de que tinha vencido como Melhor Documentário no Druk International Film Festival e há pouco soube que tinha ganho como Melhor Curta Documental no Seul International Short Film Festival... Nem sei o que diga", acrescentou.

O realizador sublinhou que "O Meu Caminho" é uma metáfora do próprio Caminho de Santiago e que o projeto "nasceu para ser uma série e foi sendo sucessivamente despojado, até chegar a este formato".

"Entendi que com um smartphone tinha a ferramenta suficiente para gravar. Depois foi um exercício de adaptar a linguagem aos meios disponíveis e também um exercício de escrita, em que pretendi realçar as várias camadas, as várias histórias, as várias sensações, de fazer um caminho repleto de história e de histórias como este", sublinhou.

O documentário é um projeto de muito baixo custo produzido pela Completa Mente, que teve ainda os apoios por parte da CIA Films e da VideoContacto.

"Em todo este processo, não posso deixar de realçar o apoio que tive e tenho por parte do Marcos Nunes, da CIA Films, que editou e do Jorge Medeiros, da VideoContacto, que tem dado todo o apoio nas legendagens e outras edições, nomeadamente atualizações, que O Meu Caminho tem tido. Além disso, não posso também deixar de agradecer ao Adriano Carneiro, por ter sido o companheiro incansável na caminhada. A eles, em particular, o meu muito obrigado", realçou Pedro Gil de Vasconcelos

O realizador tem um novo projeto já a entrar na fase de edição, com a sua visão do turimos de massas e tem "outros projetos na calha, que espero concretizar em breve".