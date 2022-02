Documentário sobre Nick Cave comove a Berlinale

João Antunes, em Berlim Hoje às 15:20 Facebook

Australiano volta a ser filmado por Andrew Dominik em "This Much I Know to Be True"

Da mesma forma que nem só de pão vive o homem, também nem só dos filmes em competição, longe disso, vivem os festivais de cinema. Mesmo os de maior porte, como é o caso da Berlinale.

Nenhum balanço desta edição do Festival de Berlim poderá ser feita sem destacar o filme exibido no espaço chamado Berlinale Special, intitulado "This Much I Know to Be True". Trata-se do mais recente capítulo, e espera-se que não seja o último, da relação artística do realizador Andrew Dominik com o compositor e intérprete Nick Cave.

Tudo começou em 2000, quando o filme de ficção de Dominik, "Chopper", teve banda sonora composta por Mick Harvey, membro da banda que acompanhava regularmente Nick Cave, os Bad Seeds.

Sete anos mais tarde, é o próprio Cave quem assina a banda sonora de "O Assassínio de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford", na companhia do seu velho amigo e colaborador, Warren Ellis. Mais importante ainda foi o anterior documentário de Dominik, "One More Time with Feeling", formato em que Cave decidiu apresentar o seu álbum "Skeleton Tree", depois de renunciar à respetiva tournée após a morte do seu filho adolescente.

Desta vez, o filme que conheceu em Berlim a sua estreia mundial é de alguma forma a compensação para o facto de Nick Cave não ter podido avançar em 2020 com a tournée que já estava preparada e que inclui uma data em Lisboa, desmarcada como todas as outras. O australiano aproveitou este novo filme de Dominik para nos presentear com emotivas interpretações de canções dos seus dois últimos álbuns, "Ghosteen", de 2019, e "Carnage", já de 2021.

Mas "This Much I Know To Be True" não é um filme-concerto nem uma sucessão de videoclips. Num estúdio fechado, acompanhado por um Warren Ellis, que é quase literalmente um "homem dos sete instrumentos", de um baterista e de um grupo vocal, Cave é filmado alternadamente por uma câmara circular que o capta de frente, ao piano, mostrando o seu rosto, tão marcado, tão único, a emocionar-se e emocionar-nos a cada nota.

Mas o filme vai ainda mais longe, mostrando-nos uma outra ocupação atual do australiano, a fabricação de pequenas figuras diabólicas em cerâmica, e observando-o - e confessando-se à nossa frente - ao ler algumas mensagens que vai recebendo dos seus fãs através do computador.

Um retrato íntimo que se deseja muito que seja exibido nas salas de cinema do nosso país, onde Nick Cave tem tantos e fiéis fãs.

Cinema e música não foi, no entanto, monopólio desta obra de génio de Andrew Dominik, Nick Cave e Warren Ellis.

Exibido no Panorama, "Taurus" é o novo filme de Tim Sutton, autor de vários filmes de género, como os thrillers de suspense "Dark Night" e "Funny Face" ou o western "The Last Son". Neste último já utilizara como ator Colson Baker, aliás Machine Gun Kelly, "nome de guerra" deste músico que agora regressa ao radar do realizador com "Taurus".

Numa perspetiva quase assumidamente autobiográfica, segue-se o percurso destrutivo, com mistura de sexo e drogas, de um popular músico, que a agente e ex companheira dificilmente consegue levar a cumprir os compromissos profissionais e que tem uma espécie de revelação do seu impacto quando se descobre um poster seu no quarto de um jovem que matou os pais a tiro.

Apesar de não fugir muito dos clichés do género, o filme evita a utilização da música - praticamente não existente - como forma fácil de se autopromover. Será um local de peregrinação para os fãs de Machine Gun Kelly.

Cinemas do mundo confirmam Berlinale 2022 de boa colheita

Muitas vezes deformada por um sem número de concessões, ou padecendo de um ano mau, as programações dos grandes festivais de cinema deixam um amargo de boca a quem - críticos, jornalistas, programadores ou cinéfilos -, aí se desloca, com o desejo e a esperança de ver o que de melhor se tem feito nos meses anteriores.

A Berlinale 2022 será recordada, para além das restrições sanitárias em que tem vivido, por uma programação acima da média, não levando a nenhum daqueles abandonos em massa que alguns filmes originam aqui em Berlim, em Cannes ou em Veneza.

Fruto de uma programação muito cuidada por parte da equipa chefiada por Carlo Chatrizn, diretor artístico do festival, de uma boa colheita cinematográfica neste início de ano ou da combinação destes dois fatores, certo é que se tem visto bom cinema, que nos chega de várias latitudes.

Cingindo-nos apenas à competição pelo cobiçado Urso de Ouro, e ao que já foi visto nestes primeiros quatro dos sete dias em que decorre o festival, merecem referência filmes que nos chegam de lugares tão distintos como a China, a Indonésia ou o Canadá, sem esquecer os Estados Unidos.

Deste último país, chegou "Call Jane", estreia na realização da famosa dramaturga Phyllis Nagy, argumentista de "Carol", de Todd Haynes. Ambientada em 1968, percebe-se aos poucos porquê. Com uma gravidez de alto risco, a mulher de um advogado com aspirações na carreira vê ser-lhe recusado um aborto, sendo obrigada a recorrer ao "serviço" que dá o nome ao filme, onde acaba por ter um papel preponderante no apoio a mulheres sem meios financeiros para o procedimento.

Apesar do tom demasiado ligeiro, onde tudo funciona bem, o filme é um bom retrato de época e tem em Elizabeth Banks uma notável protagonista, sem esquecer a truculenta participação de Sigourney Weaver.

Enquanto a China não para de lançar novas gerações de realizadores, como é o caso de Li Ruijun, autor do poderoso "Return to Dust", sobre um casamento arranjado numa pobre população rural do interior, e a Indonésia se revela com "Nana", de Kamila Andini, um retrato poético de mulher, numa abordagem sensível de um período conturbado na história do país, e do Canadá que chega um dos grandes filmes do festival, "Un Été Comme Ça".

Depois de o ano passado ter deliciado os frequentadores da edição online da Berlinale com o seu originalíssimo "Higiéne Social", Denis Côté, presença aliás habitual no festival, arrasa com um filme completamente diferente, centrado num grupo de mulheres viciadas em sexo que passam um verão numa residência especialmente dedicada a casos como os seus.

Mas estes não são casos típicos, o que nos arrasta para situações limite mas que, pela câmara sensível mas intensa do canadiano, percebemos fazerem parte daquilo que afinal todos somos, seres humanos.