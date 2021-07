Documentários dominam primeiros dias do festival

João Antunes (em Cannes) Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Filmes sobre Jane Birkin, Val Kilmer e os Velvet Underground são o melhor que se viu até agora na Croisette

Quando em 2002 Michael Moore venceu a Palma de Ouro de Cannes com "Bowling for Columbine", redefiniu a forma como o documentário é visto no mundo do cinema. Demonstrou, além do seu lado interventivo e "documental", passe o pleonasmo, o seu potencial enquanto espetáculo e, porque não dizê-lo, entretenimento.

Quase vinte anos depois, três dias volvidos sobre o início da 74ª edição de Cannes, são os documentários que mais bem têm sido recebidos, com salas cheias de profissionais do cinema e muito público, sobretudo jovem.

Comecemos por "Jane par Charlotte". É a estreia na realização de Charlotte Gainsbourg, nascida da união entre Jane Birkin e Serge Gainsbourg, filha do meio da mítica cantora e atriz. Conhecida nos últimos anos por ser uma espécie de musa de Lars von Trier, Charlotte senta-se à mesa com a sua mãe e vai-nos mostrando a relação que as duas têm mantido ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, traça, como o título indica, um retrato muito pessoal de Jane, numa fase da vida onde, após doença grave e visível envelhecimento, se questiona sobre a solidão e a própria morte, recordando no entanto a bela vida que teve e o muito que fez e nos ofereceu.

Val Kilmer resgata o passado

Impressionante. É o mínimo que se pode dizer de "Val", sobre Val Kilmer. Os fãs do ator, surgido na mesma leva de jovens como Tom Cruise, Sean Penn ou Kevin Bacon, ídolo de "Top Gun" ou de um dos primeiros "Batman" da nova geração, está há alguns anos afastado do cinema.

Agora, com "Val", percebe-se porquê. Após um espetáculo em que interpretava a figura de Mark Twain, perdeu a voz. Foi diagnosticado com cancro na garganta e usa aparelho para falar. Os dois jovens realizadores do filme conseguiram convencê-lo a abrir as centenas de caixotes com filmes amadores que fazia desde criança, sobretudo incentivado pelo irmão mais velho, que morreu com 15 anos. E assim e revelado todo o percurso de Val Kilmer, desde os cursos de interpretação até se tornar uma estrela, ídolo de uma geração de cinéfilos.

PUB

E o Val Kilmer de hoje, mostrando-se sem problemas diante da câmara, é um homem consciente do que pode e não pode fazer, mas cuja espiritualidade permite ainda olhar em frente. Um belo filme sobre o cinema e uma elegia da vida.

Todd Haynes ovacionado

Finalmente, um dos grandes momentos do festival foi a exibição, fora de competição, de "Velvet Underground", deTodd Haynes. O realizador norte-americano, apaixonado por música, teve acesso a muitos arquivos de imagens, sobretudo de Lou Reed (1942-2013) e de John Cale, hoje com 79 anos. Com eles, oferece-nos uma ideia muito vívida da cena nova-iorquina dos anos60/60 do século passado, habitada por artistas como Andy Warhol, cineastas como Jonas Mekas, a cuja memória o filme é dedicado, e músicos como os que foram integrando as várias formações dos Velvet Underground.

Com produção da Apple+, espera-se que este magnífico fresco possa ser visto em Portugal na sala escura, como aconteceu na lendária Sala Lumière de Cannes, que ovacionou Todd Haynes durante largos minutos.