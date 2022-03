Documentos inéditos de espiões e artistas refugiados em Portugal

Hoje às 19:55 Facebook

"1941: Guggenheim and Fleming, Artists & Spies in WWII Portugal" é inaugurada esta sexta-feira, às 17h30, no átrio dos Paços do Concelho, no Porto



Reúne mais de uma centena de documentos, fotografias e vídeos inéditos de espiões e artistas refugiados em Portugal na II Guerra Mundial, recolhidos entre a Europa e os Estados Unidos, e assinala o regresso da utilização do átrio dos Paços do Concelho à apresentação de exposições.

A exposição "1941: Guggenheim and Fleming, Artists & Spies in WWII Portugal" resulta de 15 anos de investigação de Neill Lochery, historiador escocês radicado no Porto.

Igualmente responsável pelos textos do catálogo que acompanha a exposição, Neill Lochery pretende destacar, com este trabalho, a contribuição de Portugal ao assumir-se não só como local de passagem segura para artistas durante a II Guerra Mundial, mas como inspiração para a literatura de espionagem a nível mundial. A entrada é livre.