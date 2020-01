Dois discos póstumos de David Bowie serão editados este ano

Hoje às 12:56 Facebook

Dois discos com temas do músico britânico David Bowie, que morreu em 2016, serão editados este ano a título póstumo, revelou a editora Parlophone Records.

Citada pelo jornal britânico "The Guardian", a editora explicou que os dois registos são EP e um deles, "Is it any wonder?", inclui versões nunca antes editadas de canções gravadas por Bowie nos anos 1990.

Uma das canções deste EP, "The man who sold the world", foi divulgada na quarta-feira, para assinalar aquele que seria o 73.º aniversário do músico.

O outro EP sairá em abril, por ocasião do Record Store Day, tem por título "The ChangesNowBowie", é ao vivo e foi gravado em 1996 durante ensaios para um concerto que Bowie preparou para celebrar 50 anos em Nova Iorque.

A edição dos dois discos alimentam uma "lucrativa carreira póstuma do cantor", escreveu o jornal britânico.

David Bowie morreu a 10 de janeiro de 2016, dois dias depois de ter celebrado 69 anos com a edição de um álbum, "Blackstar".

Segundo o Guardian, as vendas póstumas dos seus álbuns aumentaram mais de 5000% nos Estados Unidos e as estatísticas de escuta de canções na plataforma Spotify subiram 2700%. Só na semana em que morreu, venderam-se 682 mil exemplares de álbuns de David Bowie.

Desde 2016, a Parlophone Records, à qual a família de Bowie licenciou os direitos de edição, lançou seis álbuns ao vivo do músico.