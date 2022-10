Dois livros assinalam 10º aniversário da morte de Manuel António Pina

Sérgio Almeida Hoje às 18:40 Facebook

Um ensaio de Rui Lage e uma fotobiografia são as iniciativas editoriais que assinalam o 10º aniversário da morte de Manuel António Pina, ocorrida a 19 de outubro de 2012. Em novembro, a Faculdade de Letras de Lisboa dedica um colóquio ao poeta e cronista.

Com a chancela da Exclamação, "A presença do mistério" é "uma introdução à poesia de Manuel António Pina". O seu autor é o poeta e ensaísta Rui Lage, que, ao "Jornal de Notícias", justificou a escolha do título: "O mistério é algo de constitutivo na sua poesia. (...) Não é propriamente uma busca do mistério. É uma presença do mistério. Evidentemente, o que está aqui em jogo não é o mistério na sua aceção religiosa, mística, cultural, mas um mistério que está presente de um modo familiar, doméstico. O mistério do ser e o mistério do estar. Em Pina, o que realmente importa não é o que se pode conhecer mas aquilo que não se pode conhecer. E aquilo que não se pode conhecer, não se pode conhecer porque as palavras não chegam".

O lançamento do livro vai ter lugar neste sábado e será uma autêntica celebração "pinesca", como a definiu o autor do ensaio. A sessão contempla leitura de poemas por Sara Pina, filha do poeta, João Paulo Costa e Cristina Sabino, a apresentação do espetáculo "O dia das mentiras", pela companhia Pé de Vento, e uma atuação d'O Bando dos Gambozinos.

"A presença do mistério" não é a única iniciativa que assinala os 10 anos do falecimento de Manuel António Pina.

No passado fim de semana, foi apresentado no Mira Fórum um outro livro sobre a vida e obra do autor de "Como se desenha uma casa".

Com organização de Rita Basílio, investigadora da obra do poeta, o volume "Passagens, com Manuel António Pina" consiste numa fotobiografia e textos, entre outros, de João Luiz, Sousa Dias e Luís Miguel Queirós, que abordam diferentes facetas do seu percurso literário.

No próximo mês, a Faculdade de Letras de Lisboa organiza o colóquio "Dez anos sem Manuel António Pina", que conta com vários oradores, incluindo o escritor Álvaro Magalhães.