Dois Soderbergh numa TV perto de si

"Let them all talk" e "No sudden move" fazem parte do catálogo da HBO Max.

Steven Soderbergh é um dos cineastas mais peculiares do cinema americano dos últimos 30 anos. Revelado, e de que maneira, com apenas 26 anos, no Festival de Cannes de 1989, com "Sexo, mentiras e vídeo", que venceria a Palma de Ouro, Soderbergh optou por utilizar o poder daí retirado para construir uma carreira verdadeiramente independente.

A sua obra divide-se entre filmes perto do mainstream, como a trilogia "Ocean"s" ou "Erin Brockovich", e obras realizadas com recurso a um iPhone, como "Unsane/Distúrbio" ou "High flying bird".

Tamanha ginástica de produção, que inclui ainda documentários, curtas-metragens e episódios de séries de televisão, torna difícil um acompanhamento sistemático da obra do realizador. Assim, um dos primeiros grandes motivos de interesse da chegada a Portugal da HBO Max (que substitui a HBO) é a descoberta de dois dos trabalhos mais recentes do realizador, "Let them all talk" (2020) e "No sudden move" (2021).

A personagem central do primeiro filme é uma escritora convidada a apresentar o seu trabalho em Inglaterra. Mas como não viaja de avião, segue num cruzeiro de Nova Iorque para Southampton na companhia de duas amigas e de um sobrinho. Pelo caminho, vai ter de enfrentar de novo um passado traumático....

Rodado numa viagem do RMS Queen Mary 2, "Let them all talk" é um compêndio de como filmar diálogos com eficácia e simplicidade, e sobretudo um enorme elogio à arte de representar de Meryl Streep, Dianne Wiest e Candice Bergen.

À aparente invisibilidade da realização do filme anterior, Soderbergh faz seguir uma homenagem ao filme negro clássico com "No sudden move", onde um bando de malfeitores profissionais se vê envolvido num assalto que esconde algo mais do que estavam à espera. Ocasião para, ao lado de um exercício de estilo visual, Soderbergh dar de novo terreno a atores notáveis, como Don Cheadle ou Benicio Del Toro. Dois filmes a não perder, na televisão da sala.

