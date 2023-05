Dois terços dos portugueses leram pelo menos um livro em 2022

JN/Agências Hoje às 12:04 Facebook

Segundo os dados do Barómetros da Cultura, que vão ser apresentados nesta quinta-feira em Oeiras, 64.1% dos portugueses dizem ter lido pelo menos um livro no ano passado. Leitores jovens preferem livros de auto-ajuda, mas clássicos têm também forte peso.

As atividades culturais mais consumidas pelos participantes no estudo são ouvir música (97,7%), ver filmes (94,6%) e ver espetáculos de humor (75%). Em quarto lugar surge a leitura de livros (64,1%) e no final da escala "visitar museus, exposições ou património" (51,1%).

Especificamente sobre algumas práticas culturais, 83,7% dos inquiridos ouvem música através da rádio, 72,2% ouvem através da internet, de forma gratuita, e apenas 19,5% compram música, em suporte físico ou digital.

Sobre consumo de cinema e audiovisual, 76,4% dos participantes veem filmes, através da televisão.

Com percentagens muito semelhantes está o consumo de filmes em sala de cinema (51,4%), através de canais televisivos pagos (51%) e em plataformas de 'streaming' (50,8%).

"As plataformas de 'streaming' na internet são extraordinariamente importantes para os jovens dos 15 aos 34 anos: 75% afirma que é através das mesmas que assiste a filmes", sublinham os autores do estudo.

Sobre hábitos de leitura, 64,1% dos inquiridos disseram ter lido pelo menos um livro no último ano.

Entre os jovens de 15 a 24 anos, mais de metade leu clássicos da literatura, e os leitores entre os 25 e os 34 anos deram preferência a "livros de desenvolvimento pessoal e espiritual".

A maioria dos inquiridos (57,8%) assistiu a concertos através dos canais abertos de televisão, 37,5% foram a concertos em festivais e 32,3% viram em salas de espetáculos.

Mais de metade (51,1%) disse que visitou algum museu, exposição ou património natural ou urbano no último ano.

O estudo, divulgado no âmbito do festival Oeiras Ignição Gerador, foi feito a partir de entrevistas realizadas a 1.200 pessoas entre março e abril deste ano em todas as regiões do país.

Toda a informação do estudo será divulgada, com acesso gratuito, na página oficial da plataforma Gerador, em gerador.eu.