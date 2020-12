Don Corleone regressa 30 anos depois

Hoje às 11:06 Facebook

Francis Ford Coppola prepara-se para estrear uma nova montagem de "O Padrinho III", que elimina e aperfeiçoa sequências e reorganiza o enredo para mergulhar na crise moral de seu protagonista.

Se os dois primeiros filmes da saga "O Padrinho" conseguiram vários Oscars, quando o terceiro filme estreou, com um hiato de 16 anos, o resultado foi dececionante.

Francis Ford Copolla sempre se queixou que a Paramount lhe tinha dado apenas seis semanas para escrever o guião, quando tinha pedido seis meses. Agora, no aniversário dos 30 anos do Padrinho III, Coppola decide vingar-se.

Restaurou o filme, sobretudo o início e o final, e vai lançá-lo todo o mundo nos cinemas (em Blu-ray é lançado em sete dias). A morte de Michael Corleone dura menos seis minutos que o original. .

A nova versão começa com as conversas com o Vaticano sobre o investimento dos Corleones no consórcio imobiliário, que foi mostrado posteriormente. Arranca com o mítico "Acredito na América". Um filme que se antevê mais rápido e muito mais profundo do que o original.