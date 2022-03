Don Diablo é o mais recente trunfo do JN North Festival

Sérgio Almeida Hoje às 09:43 Facebook

Um dos mais requisitados DJ das pistas de dança da atualidade, presença habitual em festivais de todo o Mundo, Don Diablo é a nova confirmação do JN North Festival.

O artista neerlandês, recentemente considerado pela publicação "DJ Mag" o sétimo DJ mais popular do Mundo, junta-se assim ao segundo dia do cartaz - a 27 de maio -, do qual já fazem parte Tricky, Capicua, Domingues, T-Rex, Cassete Pirada e Throes + The Shines.

É preciso recuarmos até 1995 para encontrarmos os primórdios da carreira de Don Pepijn Schippe, nome de batismo do artista. Ainda menor de idade na altura - apenas 15 anos -, não tardou a chamar a atenção dos donos dos clubes e bares, trocando as pistas de dança da pequena cidade de Coevorden, na província de Drenthe, por palcos bem maiores. Foi, todavia, apenas a partir do final da década seguinte que a sua popularidade se tornou internacional, com a chegada às tabelas cimeiras inglesas através do tema "Exceeder" e o lançamento do primeiro disco, "Life is a festival".

Há quatro anos consecutivos na lista dos dez mais destacados DJ da atualidade, Diablo é ainda apontado como o fundador do movimento future house, corrente de dança que resulta da fusão do deep house e do UK garage, além de outras influências da música de dança eletrónica.

Como produtor, Don Diablo tem vindo a trabalhar com artistas como Madonna, Dua Lipa, Justin Bieber, Ed Sheeran, Mark Ronson ou Coldplay, tendo já conquistado o título de melhor profissional da área.

Portugueses em força

A somar ao DJ Don Diablo, o JN North Festival conta ainda com duas novas presenças no cartaz. Logo no dia inaugural, a 26 de maio, dedicado em exclusivo à música portuguesa, o músico Pedro Pode mostra uma nova faceta artística do seu percurso através do alter ego S. Pedro. Depois de já ter sido MC de hip-hop, baterista de uma banda de metal e líder de uma banda pop-rock como os doismileoito, S. Pedro revela o lado mais luminoso e sonhador da sua música num projeto que já deu origem aos discos "Mais um" e "O fim".

Terceira novidade do cartaz, os Cuca Monga sobem ao palco na Alfândega a 28 de maio, numa das primeiras aparições artísticas deste coletivo, formado durante a pandemia e cuja composição integra elementos dos Capitão Fausto, Ganso, Luís Severo, Rapaz Ego ou Zarco, entre outros. São 20 artistas em palco que aproveitaram a acalmia forçada do último par de anos para explorarem as suas afinidades musicais.

O "Jornal de Notícias" é o parceiro principal deste evento musical alargado, que conhece agora a sua quarta edição. Na formalização da parceria, divulgada no final do ano passado, a diretora do JN, Inês Cardoso, sublinhou que o elo vai além do "naming sponsor", sendo "uma verdadeira ligação à região, com pronúncia e que gosta dessa pronúncia". Já o diretor do festival, Jorge Veloso, destacou "a responsabilidade" de ter como parceiro "uma instituição com 134 anos".