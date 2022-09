"Don Vega": o mito de Zorro foi revisitado e isso é bom

F. Cleto e Pina Hoje às 21:49 Facebook

Enésima versão do cavaleiro mascarado apresenta-nos agora uma abordagem muito original.

O Zorro - tal como Tarzan - embora tenha nascido na literatura, graças à imaginação de Johnston McCulley, tornou-se parte integrante do imaginário popular ao longo de décadas, graças aos bons serviços prestados pelo cinema e pela banda desenhada, artes nas quais se sucederam as abordagens que contribuíram para o alcandorar ao estatuto de mito.

Mesmo assim, mais de um século após a sua criação e as primeiras adaptações, continua a ser possível voltar à temática e surpreender os leitores, como acontece em "Don Vega", cuja edição portuguesa é da Ala dos Livros.

Antes de apontar as diferenças, comecemos pelo mais óbvio: a localização é a mesma de sempre, a Califórnia do final do século XIX, um território disputado por espanhóis, mexicanos e americanos.

Os protagonistas são também os mesmos. De um lado, os trabalhadores explorados e maltratados, órfãos de tudo e todos, até do mítico herói que aparecia em tempos de maiores dificuldades, cujo papel, na sua ausência, decidem assumir à vez, numa tentativa tão patética quanto desesperada de fazerem regressar aquele que os poderá libertar do jugo opressor que sofrem.

Do outro lado estão, como sempre, aqueles a quem a deusa fortuna sorriu, por mérito, herança ou métodos pouco honestos ou ortodoxos, que têm como único objetivo ter mais. Mais terras, mais ouro, mais poder - pouco importa.

Estabelecidos os pressupostos, que pouco fogem ao estereótipo, surge então a altura de o Zorro marcar o seu regresso, já não como lenda local mas como ser de carne e osso disposto a restabelecer ordem, justiça e (alguma) equidade.

Nada de muito diferente, pensarão os que leram este texto até aqui, mas é no final de "Don Vega" que Pierre Alary, a par da intemporalidade do herói, marca a diferença e surpreende o leitor, ao acrescentar de forma original e credível, mais um ponto à cronologia do conto que reconta.

Ao mesmo tempo argumentista e desenhador, o autor francês Pierre Alary apresenta-nos aqui uma narrativa equilibrada entre momentos de ação e cenas de construção da trama. Baseado numa linha clara agradável e dinâmica, sempre muito legível e servida por tons que, alternadamente, vão espelhar o calor opressivo do território ou evocar o lado soturno deste seu original relato.