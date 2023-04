Dora Gago: os nós que nos atam à realidade da vida

Sérgio Almeida Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre o assombro e a lucidez , crónicas de Dora Gago são vias aberturas para a compreensão. O seu novo livro "Palavras nómadas" já está nas bancas.

Ambientadas em diferentes lugares e períodos, as largas dezenas de crónicas que dão forma ao novo livro de Dora Gago são mais do que simples testemunhos da sua experiência de professora de Português em diferentes partidas do Mundo. Acima de tudo, são um exercício de humanidade e de tentativa de compreensão do outro que rejeitam julgamentos baseados em diferentes sistemas de crenças e valores.

Ao relatar episódios ocorridos durante a sua passagem por territórios como Macau ou Uruguai, mas também Estados Unidos, Inglaterra, Malásia ou Laos, a autora nunca se coloca no papel da turista que, por desfastio ou qualquer outro motivo, se aventura por alguns dias fora da sua zona de conforto, analisando com um misto de afetação e condescendência os comportamento dos ditos autóctones.

PUB

Nestes "movimentos do exterior para o interior e vice-versa", há como que "a procura de um fio, do nó para atar a vida, impedindo que ela se desfaça num caos emaranhado de linhas revoltas".

Numa das crónicas mais marcantes do volume, Dora Gago explica como os seus alunos na Universidade de Macau, por norma muito contidos na hora de expressarem os seus sentimentos, abriram uma exceção ao falarem em português, idioma que, por qualquer razão insondável, associam ao domínio dos afetos.

Nas incursões de Dora Gago pelo desconhecido, a literatura é uma das suas aliadas mais fiéis, confirmando junto dos mais céticos que os livros são organismos pulsantes que apenas aguardam, pacientes, uma oportunidade para os devolvermos à realidade a que, afinal, pertencem.

Embalada pelas palavras de Orhan Pamuk, Prémio Nobel da Literatura em 2006, embrenha-se nos mundos sem fim de Istambul; em Amherst, a pequena cidade do estado de Massachusetts onde Emily Dickinson viveu e morreu, a sombra inspiradora da incontornável poetisa norte-americana alumia-a até quando se vê subitamente privada de luz elétrica durante dias a fio.

O cenário repete-se nas diferentes paragens por onde a sua infinita curiosidade a leva. Não necessariamente para corporizar a divina pessoana de "ser outro constantemente / por a alma não ter raízes", mas talvez mais com o propósito de "ir em frente, ir a seguir / a ausência de ter um fim / e da ânsia de o conseguir".