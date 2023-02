Dora García e quando o museu é a performance

Helena Mendes Pereira Hoje às 18:29 Facebook

A artista espanhola apresenta uma exposição retrospetiva no Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia, na Bélgica.

O M HKA, Museu de Arte Contemporânea de Antuérpia (a cidade belga do grande porto), apresenta, até 30 de abril de 2023, um conjunto de exposições de elevado interesse em que se inclui uma individual do norte-americano Gordon Matta-Clark (1943-1978) que ficou conhecido pelas suas intervenções site specific em edifícios abandonados em que removia partes do chão, alterava portas e janelas e desenhava com a matéria da arquitetura. Esta exposição é fundamentalmente documental, com vídeos e fotografias que exploram o processo deste que é um dos protagonistas das vanguardas que marcam o final da década de 1960 e a década de 1970.

O coletivo Slavs and Tatars apresenta uma instalação, de referencial têxtil, que faz um cruzamento de contexto político-cultural entre a revolução iraniana de 1979 e o movimento social polaco Solidarność (em português "Solidariedade") que, na década de 1980 se caracterizava por ser antiburocrático, utilizando métodos de resistência civil não-violenta para fazer avançar a causa dos direitos dos trabalhadores e da mudança social, provando-nos que o efeito borboleta não é recente mas uma das marcas da sociedade capitalista e global em que vivemos. Ainda no têxtil, o projeto de Tenant of Culture (Hendrickje Schimmel) com uma instalação em que recorre ao desperdício de vestuário e calçado.

O belga Denmark (n.1950) apresenta um conjunto de trabalhos conceptuais em que cria a partir de aglomerações de pedaços de jornais, livros, revistas. Uma proposta metodológica de que encontramos eco nas portuguesas Fernanda Fragateiro (n.1962) ou Mafalda Santos (n.1980), revestida de grande atualidade e concertação com os valores da sustentabilidade.

Mas a surpresa da visita a este museu estava guardada para um reencontro com a performance e com a obra da espanhola Dora García (n.1965) que apresenta um corpo de trabalhos com recurso ao desenho, à instalação, ao filme e, mais importante, com a possibilidade de o público assistir, nas tardes de quarta a domingo, à reposição de performances emblemáticas suas, bem como de experienciar uma exposição viva e à qual se iam acrescentando dados com os dias.

A exposição "She has many names" revela a excelência da prática artística de Dora García, atualmente a viver e trabalhar em Oslo, em que se abordam as relações entre indivíduo e comunidade na sociedade contemporânea, explorando o potencial político de posições marginais e prestando atenção e homenagem a personagens excêntricas e anti-heróis.

No trabalho desta artista é essencial o seu engajamento com movimentos políticos e sociais como o feminismo e a forma como ocupa o espaço e a opinião pública. A artista interessa-se pelo impacto de cada luta em diferentes territórios, sendo presentes estudos de caso, nomeadamente, em países da América Latina. Dora García parte, em toda a sua produção, de referenciais literários e filosóficos, evocando nomes como os do psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981), do romancista irlandês James Joyce (1882-1941), do psicanalista argentino Oscar Masotta (1930-1979), da escritora e ativista norte-americana Gloria Anzaldúa (1942-2004) ou da teórica e revolucionária russa Alexandra Kollontai (1872-1952).

Os referenciais são transversais às várias obras, criando ligações teóricas entre si, o que nos afirma uma artista com uma dimensão intelectual, intencional e plástica verdadeiramente excecional, no cruzamento entre as artes visuais, a performance, o teatro e a literatura. Dora García tem um currículo em que se incluem as bienais de Veneza e São Paulo, a Documenta de Kassel, museus e coleções um pouco por todo o mundo.

Antuérpia apresenta, assim, num dos seus inúmeros museus, o melhor da arte contemporânea, mantendo a tendência de um programação comprometida social e politicamente e que abre espaço ao debate e à reflexão sobre os grandes temas dos nossos dias. A não perder!