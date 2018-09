LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Tu hás de ler muitas histórias.

Muitas pessoas costumam dizer: "tu ha des..."

Ora, esta forma verbal está errada.

Trata-se do Presente do Indicativo da conjugação perifrástica com auxiliar "haver" e é um erro muito comum. Eis a conjugação tal como deve ser feita:

Eu hei de ler

Tu hás de ler

Ele há de ler

Nós havemos de ler

Vós haveis de ler

Eles hão de ler

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com