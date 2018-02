Cinco palavras que mudaram com o Acordo Ortográfico - Letra H

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

HÁS DE: as formas verbais monossilábicas do presente do indicativo do verbo "haver" deixam de estar ligadas por hífen à preposição "de"

HEI DE: as formas verbais monossilábicas do presente do indicativo do verbo "haver" deixam de estar ligadas por hífen à preposição "de".

HEROICO: o ditongo /oi/ das palavras graves deixa de ter acento gráfico.

HIDROELÉTRICO: esta palavra escreve-se sem /c/, porque não é pronunciado.

HIPERATIVIDADE: esta palavra escreve-se sem /c/, porque não é pronunciado.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com