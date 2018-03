Cinco palavras que mudaram com o Acordo Ortográfico - Letra L

LÚCIA VAZ PEDRO * 25 Março 2018 às 00:00 Facebook

LECIONAÇÃO: esta palavra não se escreve com /c/, porque não se pronuncia.

LEEM: trata-se da terceira pessoa do plural do Presente do Indicativo do verbo "ler". As formas verbais terminadas em -eem não têm acento circunflexo.

LETIVO: esta palavra não se escreve com /c/, porque não se pronuncia.

LIMPA-PARA-BRISAS: "para" não se escreve com acento. Esta palavra é grafada com dois hífenes, porque forma uma unidade semântica cujo significado é a de mecanismo para limpar o para-brisas, dotado de escova.

LIQUEFAÇÃO: esta palavra não se escreve com /cç/, apenas com /ç/, porque o /c/ não se pronuncia. Pertence ao domínio da física e significa a "passagem de uma substância do estado gasoso ao estado líquido ou do estado sólido ao estado líquido sob efeito de pressão". Liquefazer significa "tornar líquido um gás" ou "derreter um sólido".

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa