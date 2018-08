Cinco palavras que mudaram com o Acordo Ortográfico – Letra P

LÚCIA VAZ PEDRO * 20 Maio 2018 às 00:00 Facebook

PARA: forma do verbo "parar" deixa de ser acentuada, pois as palavras graves, homógrafas, deixam de ser acentuadas: para (preposição) e para (forma do verbo parar).

PARANOIA: esta palavra perdeu o acento gráfico, tal como todas as palavras graves com o ditongo "oi" na sílaba tónica: heroico, espermatozoide, jiboia.

PARAQUEDAS: as palavras compostas, em que se perdeu a noção de composição, aglutinaram-se.

PELO: substantivo "pelo" deixa de ser acentuado, pois as palavras graves, homógrafas, deixam de ser acentuadas: pelo (contração da preposição "por" com o artigo definido "o") e pelo (substantivo comum).

PERA: substantivo "pera" deixa de ser acentuado, pois as palavras graves, homógrafas, deixam de ser acentuadas: pera (arcaismo) e pera (substantivo comum).

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com