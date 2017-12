Cinco palavras que não mudaram com o Acordo Ortográfico - Letra D

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00, atualizado às 11:18 Facebook

DICÇÃO: embora as duas grafias estejam corretas, em Portugal deve continuar a escrever-se com /c/, pois a consoante é pronunciada. No Brasil, escreve-se "dição", porque o /c/ não é pronunciado.

DICTAFONE: esta palavra mantém o /c/, porque é pronunciada.

DIOPTRIA: esta palavra mantem o /p/, porque é pronunciada.

DÓI: esta palavra continua a ser acentuada. O ditongo aberto /oi/ das palavras agudas leva acento gráfico.

DOMINGO GORDO: continua-se a escrever com letra maiúscula as palavras que, sendo dias da semana, são seguidos de um adjetivo e designam uma festa ou festividade.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com