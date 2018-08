Cinco palavras que não mudaram com o Acordo Ortográfico - Letra P

LÚCIA VAZ PEDRO * 27 Maio 2018 às 00:00 Facebook

Twitter

PENTECOSTES: utiliza-se a letra maiúscula no nome das festividades.

PICTÓRICO: continua a escrever-se o /c/ antes do /t/, porque essa consoante é pronunciada.

PÔDE: utiliza-se o acento circunflexo na 3ª pessoa do singular do verbo "poder" de modo a distinguir-se do Presente do Indicativo.

PÓS-GRADUAÇÃO: com o prefixo "pós" utiliza-se sempre o hífen.

PRÉ-HISTÓRIA: com o prefixo "pré" utiliza-se sempre o hífen.



* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com