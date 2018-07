Cinco palavras que não mudaram com o Acordo Ortográfico – Letra N

LÚCIA VAZ PEDRO * 29 Abril 2018 às 00:00 Facebook

NATAL: utiliza-se a letra maiúscula inicial nos nomes das festas ou festividades.

NÉCTAR: esta palavra continua a escrever-se com "c", porque esta consoante é pronunciada.

NECTARINA: esta palavra continua a escrever-se com "c", porque esta consoante é pronunciada.

NOZ-DA-ÍNDIA: usa-se hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento.

NÚPCIAS: esta palavra continua a escrever-se com "p", porque esta consoante é pronunciada.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

