Cinco palavras que não mudaram com o Acordo Ortográfico – Letra O

OCTOGONAL: mantém-se o /c/ antes do /t/,porque essa consoante é pronunciada.

OMNISCIENTE: mantém-se o /m/ antes do /n/,porque essa consoante é pronunciada.

OPCIONAL: mantém-se o /p/ antes do /c/,porque essa consoante é pronunciada.

OPTOMETRIA: mantém-se o /p/ antes do /t/,porque essa consoante é pronunciada.

OURIÇO-DO-MAR: o hífen é obrigatório em palavras que designam espécies zoológicas.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.comjn.acordoortografico@gmail.com