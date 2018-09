Damos ou dá-mos

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Nunca um tempo verbal simples, seja ele qual for, é constituído por duas palavras separadas por um hífen (-).

"Damos" é uma forma do verbo dar. "Nós damos".

Se escrevermos "dá-mos", em primeiro lugar, temos de acentuar a primeira sílaba e a forma verbal pertence à 3ª pessoa do singular, ou seja, "ele dá". Em relação a "mos", trata-se da contração do pronome pessoal, "me", forma de complemento indireto com o pronome pessoal, "os", forma de complemento direto. Vejamos com exemplos: "Nós estamos interessados em ajudar, nós damos dinheiro". "Tens os meus apontamentos? Dá-mos".

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com