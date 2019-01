Escreva-se em português no Linkedin, por favor!

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

O Linkedin é uma rede social com fins essencialmente profissionais. No entanto, por que motivo, se somos portugueses, se falamos e escrevemos em português, utilizam tanto o inglês?

Comecemos pelas profissões.

Efetivamente, a maior parte das pessoas registadas indica a sua profissão em inglês.

Então, vejamos:

O que é um CEO? CEO é a sigla inglesa de chief executive officer, que significa diretor-executivo em português. CEO é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É o responsável pelas estratégias e pela visão da empresa.

Mesmo que se pretenda expandir o negócio para outros mercados internacionais, consideramos que, em primeiro lugar, deveria aparecer "diretor-executivo".

Isso acontece com muitas outras profissões. Existem casos em que se mistura o inglês com o português, o que é ainda mais bizarro.

Eis outros exemplos:

Project manager: administrador de projetos / gestor de projetos;

Business director: diretor de negócios;

Member of the board of directors: membro do conselho administrativo / membro da direção;

Journalist na (RTP, SIC, TVI): jornalista;

Inhouse lawyer: advogado interno (numa empresa);

Head of graphic design: responsável por desenho gráfico;

Assistant professor: professor assistente;

Public prosecutor: promotor público;

Communications manager: gerente de comunicações;

Own manager: trabalhador por conta própria.

Estes são alguns (poucos) exemplos da invasão desnecessária da língua inglesa no nosso quotidiano profissional.

Acima de tudo, há que utilizar palavras que promovam a nossa língua no estrangeiro, pois não é por acaso que existe tanta gente no Mundo a querer aprender português.

A política de uma língua passa por ser respeitada, em primeiro lugar, pelos seus falantes.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com