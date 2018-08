Lê-se ou lesse

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Trata-se de duas formas verbais, ambas corretas. São pronunciadas da mesma forma, mas devem ser usadas em situações diferentes.

Assim, "lê-se" é a forma do verbo ler, na 3.ª pessoa do singular do presente do indicativo com a partícula indeterminada do sujeito "se":

Lê-se muito pouco.

Lê-se nas escolas.

A forma verbal "lesse" diz respeito à 1.ª ou à 3.ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do conjuntivo:

Se eu lesse mais, conheceria melhor o mundo.

Se ele lesse mais, saberia escrever melhor.

Através da forma negativa, pode verificar-se se a forma verbal deverá ser escrita com "ss" ou com hífen.

Vejamos:

A forma verbal com "ss" permanece igual na negativa:

Se eu não lesse, não conheceria o mundo.

Vejamos com "lê-se":

Não se lê muito.

Como podemos ver, a partícula "se" na forma verbal "lê-se", ou seja, do presente do indicativo, coloca-se antes do verbo, o que não acontece com "lesse".

Em síntese:

Lê-se é a forma do verbo ler conjugado na 3.ª pessoa do singular do presente do indicativo com a partícula "se", que indetermina o sujeito.

Exemplos:

Esta frase lê-se nos livros de filosofia.

Lê-se o comentário nas notícias.

Hoje em dia lê-se pouco.

Como se lê esta palavra?

Não se lê tanto como outrora.

"Lesse" é uma forma verbal do pretérito imperfeito do conjuntivo.

Logo, é escrita com "ss". Este modo verbal exprime acontecimentos que estão condicionados por outros, bem como desejos e probabilidades.

Exemplos com "lesse":

Eu gostaria que os meus filhos lessem mais.

Se os jovens lessem mais literatura, teriam um vocabulário mais diversificado.

Se eles não lessem, não seriam tão cultos.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com