Ler: alargar horizontes

Atualmente, lê-se cada vez menos. Refiro-me à literatura, aos livros que servem para estimular a imaginação, a sensibilidade, a criatividade.

De ano para ano, o leque de palavras utilizado pelos jovens é cada vez mais limitado. Pobre.

A leitura permite conhecer novas palavras, e as palavras ajudam a exprimir os sentimentos, os pensamentos, os desejos. As palavras são tantas vezes instrumentos que, se não forem bem utilizados, não resultam no que se pretende.

Ler ajuda a compreender melhor o Mundo atual e o de outrora.

Ler promove ainda o autoconhecimento. Quem lê conhece-se melhor. Sabe o que quer e o que não quer. Sabe para onde vai e que caminhos quer evitar. Traça percursos. Exprime-se com maior exatidão. É claro. É expressivo.

Na verdade, a leitura melhora a capacidade de expressão oral e escrita. Amplia os sonhos, Eleva a autoestima. Alarga horizontes.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

