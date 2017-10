Os cinco erros mais comuns do português começados por "v"

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

VÊM/ VEEM: são, efetivamente, duas formas verbais da terceira pessoa do plural do Presente do Indicativo, mas de dois verbos diferentes. O primeiro diz respeito ao verbo "vir": "Eles vêm de longe". O segundo pertence ao verbo "ver": "Eles veem o jogo de futebol no café".

VEROSÍMIL: trata-se de um adjetivo que significa "verdadeiro", "credível, plausível". Não se deve escrever verosímel.

VEZ / VÊS: estas palavras são homófonas. Significa que se leem da mesma forma, mas têm significados e grafias diferentes. A primeira é um substantivo feminino, com significados diversos, como, por exemplo, os das seguintes frases: "Ele comeu uma vez". "Era a sua vez". Relativamente à palavra "vês", trata-se da forma verbal do verbo ver, no presente do indicativo, na segunda pessoa do singular. "Tu ainda vês muito bem!"

VIH: relativo ao vírus da imunodeficiência humana. Esta designação é preferível à sigla inglesa HIV, "human immunodeficiency vírus".

VOO: esta palavra não tem acento circunflexo nem no substantivo (o voo) nem na forma verbal do verbo voar (eu voo). Com o Acordo Ortográfico, foi abolido o acento circunflexo que assinalava a vogal tónica fechada das palavras graves terminadas em -oo.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

