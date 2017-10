Os cinco erros mais comuns do português começados por "x"

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

XECADO: é diferente de "checado". Com "x" significa um cargo ou um território da juridisção do xeque. "Checado" é o particípio passado do verbo "checar", que quer dizer "verificar", "confrontar" ou "comparar". Esta palavra é mais utilizada no Brasil.

XEQUE: é diferente de "cheque". Com "x", no xadrez, significa ataque ao rei. Pode ser também uma situação perigosa ou uma ameaça. "Cheque" é um documento que representa determinado valor monetário.

XEREZ: embora seja o vinho branco produzido na Andaluzia, em Espanha, não se deve escrever Jerez.

XÍCARA: escreve-se com "x" e "chávena" com "ch".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

XIS-ATO: trata-se da lâmina usada em trabalhos de papelaria, em artes gráficas, na escola. Este nome teve origem na marca. No Brasil, costuma escrever-se "estilete".

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com