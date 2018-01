Três palavras que mudaram com o Acordo Ortográfico - Letra G

LÚCIA VAZ PEDRO * Hoje às 00:00 Facebook

GAITA DE FOLES: trata-se de uma locução substantiva que segue a regra geral das locuções, perdendo o hífen.

GEORREFERENCIAÇÃO: trata-se do processo de localização geográfica de determinado objeto espacial através da atribuição de coordenadas. Esta palavra perdeu o hífen e dobrou o "r" inicial de "referenciação", uma vez que "geo" termina em vogal.

GOSTAMOS / GOSTÁMOS: na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, o acento gráfico na penúltima sílaba é facultativo, nos verbos da primeira conjugação, isto é, terminados em -ar.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com