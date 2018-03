Três palavras que não mudaram com o Acordo Ortográfico - Letra J

LÚCIA VAZ PEDRO * 18 Março 2018 às 00:00 Facebook

Twitter

JACTÂNCIA: este substantivo mantém a mesma grafia, continuando a escrever-se com /c/, uma vez que se pronuncia. Significa "vaidade, altivez, ostentação".

JACTAR-SE: este verbo pronominal significa "mostrar-se importante e superior, ser exibicionista, gabar-se". Continua a escrever-se com /c/, uma vez que se pronuncia. Tem origem na palavra latina "jactare" com o mesmo significado.

JARDIM-ESCOLA: esta palavra composta continua a escrever-se com hífen. Significa o mesmo que jardim de infância e trata-se de um regionalismo.

* Professora de Português e formadora para a área da língua portuguesa

jn.acordoortografico@gmail.com