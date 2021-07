Doze bailarinos para McGregor e Binyamini

Catarina Ferreira Hoje às 11:09 Facebook

Alunos de escolas de dança de todo o país apresentam coreografias de profissionais

Nos últimos quatro anos é proporcionada a 12 jovens bailarinos de escolas de dança de todo o país a vivência artística com dois coreógrafos do circuito internacional, durante um mês. O programa chama-se "Território" e é uma iniciativa dos Estúdios Victor Cordon. O resultado desta experiência é mostrado ao público em vários teatros, e depois do encerramento do Festival ao Largo, em Lisboa, é a vez do Teatro Nacional São João, no Porto, receber esta mostra. Acontece amanhã e sábado, no Mosteiro de S. Bento da Vitória.

Para a quarta edição do programa foi convidado o coreógrafo britânico Wayne McGregor, com uma carreira fulgurante e coreógrafo residente desde 2006 do Royal Ballet, o primeiro com formação em dança contemporânea e com vários bailados multipremiados como "Yugen" ou "Live fire exercise". Além da sua companhia, apresentou também trabalhos na Paris Opera Ballet, American Ballet Theatre, Bolshoi, National Ballet do Canadá e Mariinsky, entre outros.

O outro convidado deste Território é o coreógrafo emergente israelita Shahar Binyamini, que foi até 2013 membro da Batsheva Dance Company e tem agora mostrado uma linguagem com um cunho muito pessoal, como a obra "I am"(2019) para o Ballet du Rhin e "Untitled "(2020) para o Hannover Ballet.

O programa escolhe todos os anos, através de audição, 12 alunos, entre os 14 e os 17 anos, de escolas de todo o país. A cidade do Porto é sempre das mais representadas, prova do desenvolvimento do ensino na Invicta.

Este ano participam alunos do Centro de Dança do Porto, Escola Domus Dança, Ginasiano e Pallcoº Performing Arts School & Conservatory, do Porto; Camada - Centro Coreográfico e Escola da Companhia de Dança do Algarve; DNA - Dance N"Arts de Coimbra; Ent"Artes de Braga; e Academia de Dança Contemporânea de Setúbal.