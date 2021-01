Dr. Dre no hospital devido a aneurisma cerebral

JN Hoje às 10:59 Facebook

Dr. Dre, lenda norte-americana do hip hop, foi internado no hospital após sofrer um aneurisma cerebral. O rapper e produtor de 55 anos já se encontra a recuperar.

O músico e uma das maiores influências no mundo do hip-hop está a receber tratamento no hospital de Cedars-Sinai, em Los Angeles, desde segunda-feira, quando foi hospitalizado de urgência.

Esta terça-feira à noite, apareceu no Instagram para deixar uma mensagem tranquilizadora e de agradecimento aos fãs e aos profissionais de saúde que o estão a tratar.

"Estou a passar muito bem e a receber um excelente cuidado da minha equipa médica", escreveu o músico, produtor e editor musical que moldou o rap da costa oeste. "Em breve, sairei do hospital e voltarei para casa", disse Dr. Dre.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dr. Dre (@drdre)

O músico encontra-se "estável e lúcido, mas os médicos não sabem o que provocou o sangramento e estão a realizar uma bateria de exames", dizia a revista online "TMZ", esta terça-feira à tarde.

Dr. Dre está no meio de um divórcio contencioso milionário com a sua mulher, Nicole.

As mensagens de melhoras dirigidas a Dr. Dre por amigos e outras estrelas da música espalharam-se rapidamente pelas redes sociais, assim que surgiram relatos do problema que o levou ao hospital.

"Envia o teu amor e as tuas orações ao irmão Dr. Dre", escreveu nas redes sociais Ice Cube, o ex-colega do pioneiro grupo de hip-hop dos anos 80 NWA.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ice Cube (@icecube)

Também Snoop Dogg, descoberto por Dr Dre no início dos anos 90, escreveu no Instagram: "Fica bem Dr. Dre, precisamos de ti".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por snoopdogg (@snoopdogg)

"Recupera, Dre. O stress mata, relaxa", escreveu por sua vez, 50 Cent, um dos rappers de sucesso, a par de outros como Eminem e Kendrick Lamar, com quem Dr. Dre trabalhou, tendo um papel fundamental nas suas carreiras.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 50 Cent (@50cent)

As cantoras Missy Elliott e Ciara estão entre as outras personalidades que desejaram publicamente uma boa recuperação ao músico.

O aneurisma cerebral é uma saliência em forma de balão numa artéria do cérebro, resultante do enfraquecimento da parede daquele vaso.

A maioria dos aneurismas cerebrais só é detetada depois de rebentar, provocando uma hemorragia no cérebro, o que pode ser fatal ou causar uma condição muito grave.