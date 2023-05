Drama da imigração sobe ao palco em Cascais

JN/Agências Hoje às 17:00 Facebook

Produção conjunta do Teatro Gíria e do Teatro Experimental de Cascais (TEC), a peça "Free" vai estrear em Cascais, noo próximo dia 18.

A peça começou a ser concebida há perto de um ano quando o Teatro Gíria convidou Miguel Graça para escrever uma peça sobre a crise migratória no Mediterrâneo, acrescentou Rodrigo Aleixo.

Ao longo desse tempo, Miguel Graça teve a oportunidade de investigar os eventos que começaram a ter eco na comunicação social sobretudo a partir de 2013, com o naufrágio de Lampedusa onde cerca de trezentas pessoas perderam a vida, mas também de entrevistar várias pessoas, refugiados, migrantes e voluntários que tiveram contacto direto com a realidade.

"Fizemos um trabalho de investigação de cerca de um ano e cinco meses em que o Miguel Graça entrevistou muitos voluntários, pessoas refugiadas, famílias voluntários de acolhimento entre outros", disse Rodrigo Aleixo à Lusa, acrescentando terem conversado com várias pessoas e depois concebido uma história de ficção documental baseada nos depoimentos verídicos

"Free" é o resultado teatral desse trabalho, uma ficção-documental que acompanha o trajeto de várias personagens e de várias pessoas que representam, de certa maneira, o melhor e o pior de todos nós, ao mesmo tempo que tenta refletir sobre as nossas ações, sobre o tempo, sobre o amor e sobre a nossa posição no nosso país, no mundo e no universo, frisou.

Já a atriz Bárbara Branco, que integra o elenco da peça, sublinhou a forma muitas vezes egoísta com que lidamos com os migrantes e com todos os assuntos relacionados com a migração". "Um tema muito duro, muito difícil, mas também muito atual, muito pertinente, e que é, realmente, um murro no estômago".

Em cena no TEC até 28 de maio, com récitas de terça-feira a sábado, às 21:00, e, ao domingo, às 16:00, "Free" tem interpretação de Bárbara Branco, Daryab Rasoli, Francisco Monteiro Lopes, João Gaspar, Mário Coelho, Manuela Couto, Patrícia Fonseca e Rivânia Saraiva.

A assistir na encenação está Pedro Caeiro, a cenografia é de José Manuel Castanheira, os figurinos de Fernando Alvarez, o desenho de luz de Pedro Guimarães e como percussionista estará Miguel Sobral Curado.