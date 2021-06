Drama do Afeganistão em obra-prima de animação

João Antunes Hoje às 18:25 Facebook

"As Andorinhas de Cabul" baseia-se num best-seller de Yasmina Khadra, e continua nas salas de cinema

Apesar de tantos exemplos em sentido contrário, ao longo da história e no cinema contemporâneo, há ainda hoje a ideia de que animação é igual a cinema para crianças. Se é verdade que grande parte da produção se destina a essa faixa etária e que, por via disso, os filmes de animação representam uma parcela muito larga do número de bilhetes vendidos ao longo do ano, não é menos verdade que há outros títulos que se destinam a um público mais vasto. Na realidade, a todos os tipos de público.

Está, neste momento, em exibição um desses filmes, uma obra de excelência no domínio da animação e um relato humanista, embora sem perder a violência da denúncia de uma situação de profunda violação dos direitos humanos fundamentais, ocorrida durante o domínio dos talibãs no Afeganistão. Trata-se de "As Andorinhas de Cabul", estreado no Festival de Cannes de 2019 e imperdível para quem gosta de bom cinema.

A história do filme desenrola-se no verão de 1998, quando Cabul, capital do Afeganistão, se encontra praticamente sob controlo dos talibãs. Mohsen e Zunaira são um jovem casal que, apesar das dificuldades, nomeadamente a obrigatoriedade de as mulheres usarem a burka no exterior, têm planos para o futuro. Para o seu futuro. Mas um gesto inadvertido de Mohsen vai colocar em risco o seu próprio presente.

A ideia do projeto nasceu de Zabou Breitman, uma atriz francesa já com quase meio século de carreira, mas que ultimamente se tem dedicado também à realização. Como desde logo concebeu o seu filme como uma obra de animação, chamou até si, enquanto corealizadora, a jovem animadora francesa Eléa Gobbé-Mévellec.

Trabalhando sobre o movimento de atores de carne e osso, e gravando as suas vozes mesmo antes de se iniciar o processo de animação, atinge-se um grande realismo, adequado à trama dramática. Mas sem perder o lirismo, o sentido do maravilhoso da vida, a beleza da relação entre as duas personagens centrais, o traço ainda de uma cultura milenar, que sobreviverá apesar de todos os horrendos ataques de que foi alvo, as cores, as sensações, quase os cheiros, através dos traços impressionistas da animação. De uma forma tal que, passados alguns instantes apenas, nos esquecemos de estar a ver um filme de animação. Estamos, isso sim, a ver um filme. Só isso, tão isso.

Yasmina Khadra homenageia as mulheres

"As Andorinhas de Cabul" é ainda uma forma de homenagear o autor, o argelino Yasmina Khadra. Esta obra é um dos seus grandes sucessos, com vendas acima dos 700 mil exemplares.

Nascido em 1955, no saará argelino, e vivendo hoje em França, começou a escrever após abandonar a carreira militar sob o seu verdadeiro nome de Mohammed Moulessehout. Mais tarde adotou o nome pelo qual é hoje conhecido em todo o mundo. Trata-se, na verdade, de um nome de mulher, que o autor justifica como homenagem não só à sua própria esposa, como a todas as mulheres.

Amplamente traduzido em português, Yasmina Khadra destaca-se pelas obras em que denuncia atrocidades cometidas durante a chamada Década Negra argelina (sensivelmente entre 1990 e 2000), por um regime que se afastou dos preceitos românticos da revolução libertadora do colonialismo francês, ou pelo próprio período colonial, como "Que Esperam os Macacos", "O Que o Dia Deve à Noite" ou "Com Que Sonham os Lobos".

Mas Yasmina Khadra é ainda um escritor tão atento ao mundo que o rodeia que quase diríamos cidadão de tantos outros locais onde situa outras das suas obras, bem expressos em títulos como este "As Andorinhas de Cabul" ou ainda "Deus Não Mora em Havana", "As Sirenes de Bagdad" ou "O Atentado", o impressionante relato de um médico de Telavive que descobre que foi a mulher que se fez explodir num atentado suicida, e que deu também origem a um filme, de produção israelita. Se esta obra-prima de animação chamar a atenção para a riqueza e diversidade da obra literária de Yasmina Khadra, terá alcançado outro dos seus grandes objetivos.