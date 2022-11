Drew Klein é o novo codiretor do Teatro Municipal do Porto

Drew Klein vai assumir o cargo de novo codiretor do Teatro Municipal do Porto, a partir de janeiro, junto com Cristina Planas Leitão. A nomeação acontece depois do concurso internacional aberto, no âmbito da saída de Tiago Guedes, em julho, para a direção da "Biennale de la Danse e Maison de la Danse" de Lyon.

O agora codiretor já fez parte do Festival Dias da Dança, organizado pelo Teatro Municipal do Porto, em 2021, onde participou na conversa "Festivais para quê?", moderada por Cristina Planas Leitão, com quem dividirá a partir de janeiro os desígnios do Teatro Municipal do Porto (TMP).

O curador, nascido em 1982, é Diretor de Performance no Contemporary Arts Center (CAC) em Cincinnati, no Ohio. Tendo assumido funções no CAC como Curador de Performance em 2011, criou o primeiro programa da instituição dedicado à performance e práticas temporais, implementando plataformas como a Black Box Performance Series, a série de discursos Goetta-Institut e o festival anual interdisciplinar "This time tomorrow" (TTT).

PUB

Os princípios centrais do seu trabalho são o intercâmbio cultural e a colaboração ética. O coreógrafo abriu as portas norte-americanas para artistas internacionais, incluindo Alice Ripoll/Cia REC, Begüm Erciyas e Mithkal Alzghair, e tem sido fundamental na criação de novas performances através do comissionamento e produção de obras de criadores como Radouan Mriziga, Napoleon Maddox ou Jens Lekman. Teve várias colaborações em vários projetos com artistas como Mriziga, Kaneza Schaal, a portuguesa Raquel André, Kate McIntosh, Ingri Fiksdal e Eddy Kwon.

Drew Klein tem um vasto trabalho como curador convidado e palestrante, em organizações como Fusebox Festival (Austin), Portland Institute for Contemporary Art (Portland, Oregon), DiverseWorks (Houston), University of Cincinnati. Foi jurado e conferencista de fundações de apoio a artistas, como a Creative Capital, a MAP Fund, Herb Alpert Award in the Arts, Performing Arts Japan e United States Artists.

Antes de ingressar no CAC, trabalhou em cinema independente de Nova Iorque com a Cinetic Media e Sloss Eckhouse Dasti Haynes LawCo LLP. Possuindo um Bacharelato pela Universidade de Cincinnati, é mestre em Estudos Culturais, com distinção pela KU Leuven, pesquisando equidade e mobilidade artística em tempos de crise climática global. Desde 2021, está sediado em Amesterdão.