Drew Klein: "O que está a passar no Porto, é inigualável"

Drew Klein, norte-americano de 40 anos é o novo codiretor do Teatro municipal do Porto, juntamente com Cristina Planas Leitão. "Estou a adorar a sensação de cidade com dimensão humana onde consegues ter um sentido de ti próprio". Drew Klein, 40 anos, é o novo codiretor do Teatro Municipal do Porto. Antes, dirigia o Contemporary Arts Center, em Ohio, EUA. Já foi produtor de cinema, trabalhou com Jim Jarmusch, já teve uma banda e até abriu para os Arcade Fire no festival Lollapalooza. Agora, o seu desígnio é confrontar o público do Porto.

Como é que alguém que trabalha em Cincinatti decide candidatar-se a codirigir o Teatro municipal do Porto ? Era algo que tinha planeado?

É muito curioso como é que neste campo de trabalho, nunca consegues planear nada, especialmente a nível internacional. No princípio da pandemia começou a crescer em mim a vontade de fazer algo novo, alguém disse que se tu estás num destes cargos mais de 10/12 anos passas a fazer parte do papel de parede. Quando eu fui para a Bélgica, comecei a ter diferentes questionamentos sobre o que era trabalhar na Europa. Tive conhecimento do trabalho que a Cristina Planas Leitão e o Tiago Guedes estavam a fazer quando colaborámos no programa Panorama Jangada (Brasil) e o que está a acontecer no Porto é absolutamente inigualável.