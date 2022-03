Dstgroup anuncia bolsas de criação para artistas ucranianos

Hoje às 10:54 Facebook

O anúncio não podia ter chegado em data mais acertada. Neste domingo em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, a empresa dstgroup garantiu a continuidade do financiamento de 125 mil euros para a Companhia de Teatro de Braga (CTB) nos próximos cinco anos e anunciou dez bolsas artísticas para profissionais de teatro ucranianos refugiados.

A assinatura da renovação do protocolo de financiamento à CTB acontece no âmbito do apoio da Direção-Geral das Artes e abrange o período 2022-2026. A dstgroup é mecenas da CTB há mais de 40 anos. Já em 2020 o grupo empresarial concedeu um apoio adicional para pagamento dos salários dos trabalhadores, garantindo a continuidade da companhia.

Rui Madeira, diretor da CTB, referiu que "o apoio, ao longo dos anos e, sobretudo, no período de pandemia, é incontornável e único no país, para não só garantir a sobrevivência da companhia, mas também aprofundar o seu trabalho artístico".

Além deste apoio, a empresa criou dez bolsas artísticas, de 1000 euros com alojamento, que serão geridas pela CTB, para dez profissionais de teatro ucranianos refugiados. Com estas bolsas será desenvolvida uma programação intensiva ao longo do ano, cujos resultados serão apresentados ainda em 2022. Das dez bolsas, cinco já foram atribuídas a atores que chegarão a Braga até ao final deste mês. As restantes serão atribuídas nos próximos meses. "Também a criação das bolsas artísticas possibilita à CTB dar continuidade à sua vocação internacional e ao trabalho que já tem sido desenvolvido, há cerca de dez anos, com criadores e teatros da Ucrânia", disse Rui Madeira.

"Vivemos tempos limite e é justamente nestes tempos limite que devemos manter o discernimento no sentido de não perdermos de vez e de forma irreparável a lucidez. As necessidades de solidariedade num país invadido são imensas e achamos importante contribuir", acrescentou o presidente do dstgroup, José Teixeira.

O dstgroup é um grupo empresarial português nas áreas da engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, imobiliário e empreendimentos, além de se dedicar ao mecenato cultural. É o principal mecenas da CTB e atribui há mais de 25 anos o Grande Prémio da Literatura dst. Em 2019 lançou o Prémio de Literatura dstangola/Camões em parceria com o Instituto Camões, destinado a autores angolanos. O grupo também tem o projeto zet gallery, que pretende ajudar artistas emergentes, expondo as suas obras a um nível global através de uma plataforma online com galerias associadas.