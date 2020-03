Dua Lipa lança novo álbum na sexta-feira

Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O muito aguardado novo álbum de Dua Lipa, "Future Nostalgia", vai ser lançado já esta sexta-feira. Gravar e Fechar

"Future Nostalgia" incluirá o primeiro single "Don"t Start Now", que já conta com 500 milhões de streams, e o mais recente "Physical". O novo álbum estará disponível para download em todas as plataformas digitais, a partir de sexta-feira. A cantora disponibilizou também o novo álbum em formatos físicos originais: vinil neon rosa, em CD, em "picture dis"c, e em formato de cassete dourada.

A carreira da cantor a de 24 anos mostrou-se profícua desde o início, sendo oficialmente a artista britânica a solo com mais streams no Spotify. Também é detentora do recorde para a artista mais jovem a atingir os mil milhões de visualizações no YouTube.

Apesar dos novos temas, a digressão de "Future Nostalgia" está cancelada na Europa. Será reagendada assim que a pandemia passe, esclareceu a cantora.