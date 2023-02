Duas noites de mega produção trazem Eros Ramazzotti a Lisboa

Patrícia Naves Hoje às 19:47 Facebook

O cantor italiano atua esta sexta e sábado, na Altice Arena, com um espetáculo que inclui novos temas, mas garante os clássicos que marcaram 35 anos de carreira.

"Se bastasse uma bela canção; para fazer chover amor; Se milhões pudessem canta-la; Um milhão de vezes". Não são milhões, mas milhares, os fãs, antigos e novos, que se juntam esta sexta-feira e sábado (3 e 4 de fevereiro) na Altice Arena em Lisboa. O motivo é o regresso a Portugal de Eros Ramazzotti, um dos artistas italianos de maior sucesso em todo o mundo.

A Battito Infinito World Tour, uma mega digressão que vai contar com mais de 60 datas, arranca a sua parte europeia na capital portuguesa e o concerto promete ser uma grande festa de celebração. Até porque é certo que há temas novos, saídos do álbum editado em 2022 com o mesmo nome, mas os clássicos que celebrizaram Ramazzotti como um dos grandes cantores românticos de sempre terão de lá estar: "Un´Emozzione per Sempre", "Più Bella Cosa", "Un´altra te", são apenas alguns.

A viagem pela nostalgia é garantida, a descoberta ou confirmação de novos temas também, mas o que muitos não sabem é, como conta ao JN Jorge Veloso, da promotora do concerto em Portugal, que se trata da uma grande produção, com muitas surpresas.

"Vão ser, no total, seis dias de montagem, que se iniciaram a 29 de janeiro", começou por explicar o responsável da Vibes&Beats. "Inicialmente não sabíamos que Lisboa seria o arranque da tour europeia Battito Infinito, mas sendo o caso vai ser uma coisa em grande", frisou, explicando que estão quase 200 pessoas envolvidas na montagem e na logística das duas datas portuguesas e que há "surpresas" garantidas para o público.

"É certo que será uma grande festa, não só com os novos temas mas os que marcaram tantas vidas e posso dizer a quem o viu no Restelo por exemplo [no estádio do Restelo, em 1994], que ele parece que não envelheceu", frisa o promotor. A adesão do público tem também sido surpreendente: a primeira data a ser marcada, de sábado dia 4, esgotou e levou ao agendamento de uma segunda noite, iniciando a tour mais cedo, nesta sexta-feira, 3. Também esta está, garante a organização, a vender muito bem e poderá mesmo esgotar.

"O que importa é o amor"

Depois de 35 anos de carreira, 14 álbuns de estúdio e 70 milhões de discos vendidos, Ramazzotti regressou ao estúdio durante a pandemia e o resultado foi "Battito Infinito". Numa conversa recente com o JN, o artista, agora com 59 anos, explicou como o processo de fazer o disco parcialmente em confinamento foi intenso: "canalizei as emoções relacionadas com essa solidão forçada e refleti sobre o que é realmente importante para mim agora, o que realmente importa, e a resposta está nestas canções: o amor em todas as suas formas", frisou.

Explicando ainda que o "fascina saber que, numa noite de concerto, todos os que estão no público escolheram ir e ouvir as minhas músicas e o que eu tenho para dizer" e que isso é um incentivo para "fazer sempre melhor e nunca parar", o cantor lembrou ainda que as primeiras memórias que o ligam a Portugal remontam aos anos 90: "Lisboa foi uma das cidades que me acolheu numa das minhas primeiras digressões europeias".

Por se lembrar, o artista adiantou que será "sempre grato" ao público português pelo carinho mostrado, desde o primeiro momento. "Estou desaparecido daí há alguns anos e mal posso esperar para subir ao palco da Altice Arena dias 3 e 4", concluiu.