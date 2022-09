Dulce Garcia: "Escrever livros em Portugal é um exercício de puro altruísmo"

Retrato cru mas humorístico da realidade laboral dos nossos dias, "Olho da rua" é o novo romance de Dulce Garcia.

A leitura de uma notícia de jornal sobre uma jovem japonesa que pôs termo à vida após ter sido sujeita a jornadas de trabalho superiores a 100 horas semanais provocou em Dulce Garcia o estímulo necessário para escrever o seu novo livro, editado pela Companhia das Letras.

Em "Olho da rua", a antiga jornalista escreve com um humor a roçar por vezes a ferocidade a realidade laboral do nosso tempo, num retrato que, embora não pretenda ser um tratado sociológico, apresenta semelhanças com a atualidade.