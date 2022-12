Duo português Sirius premiado em festival grego de guitarra

JN Hoje às 18:38 Facebook

O agrupamento português Sirius foi o grande vencedor da edição deste ano do Festival Internacioonal de Guitarra de Véria,, na Grécia, ao arrebatar dois dos principais prémios da competição.

A décima 15ª edição do Festival Internacional de Guitarra de Véria, que terminou recentemente naquela cidade grega, incluiu pela primeira vez no seu programa, repleto de recitais e masterclasses com guitarristas de renome mundial, um concurso especialmente dedicada aos duos de guitarra.

Foi nesta categoria que o Duo Sirius, dos portugueses Diogo João e Márcio Silva, acabou por ser distinguido com o primeiro prémio do concurso, no qual participaram oito duos oriundos do Reino Unido, Alemanha, França, China, Itália, Grécia, Holanda, Áustria e Eslovénia.

O grupo foi também distinguido com o primeiro prémio no Prémio Jovens Músicos em Música de Cãmara - Nível Superior, resultado nunca antes conseguido por um duo de guitarras.

O Duo Sirius começou a sua atividade em 2018 e, desde então, tem-se apresentado em concertos um pouco por todo o país, incluindo no Young Guitar Masters Paredes, Festival Internacional de Guitarra de Guimarães, Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, Festival Internacional de Música de Paços de Brandão e Festival Jovens Músicos.