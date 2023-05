Dupla Allora & Calzadilla estreia "exposição audaz" em Serralves

João Martins Hoje às 11:17 Facebook

A exposição "Entelechy" é a primeira retrospetiva da dupla porto-riquenha Allora & Calzadilla apresentada em Portugal e pode ser visitada até 29 de outubro no Museu de Serralves, no Porto.

Um hipopótamo de lama (Hope Hippo), uma das esculturas performativas mais icónicas da dupla de artistas, oferece o seu corpo tosco e feculento como uma espécie de torre de vigia, onde uma jovem mulher, enquanto lê as notícias do mundo, pode soar, através de um apito de sopro, alarmes de injustiça.

Inês Grosso, curadora da exposição, explica que a exposição "foi pensada criteriosamente com os artistas [Allora e Calzadilla]. Estivémos muito tempo a discutir cada sala [do Museu de Arte Contemporânea de Serralves], as obras que achávamos que eram fundamentais trazer para o contexto em Portugal e, sobretudo também, que as pessoas percebessem a prática dos artistas e desta relação com a música".

"Stop, Repair, Prepare: Variations on Ode to Joy for Preparad Piano" é uma performance com cerca de 20 minutos onde num piano Bechestein através de um "buraco talhado no centro" se ergue um pianista que toca no instrumento do século XX a "Ode à Alegria", deslocando-se ocasionalmente no interior do "instrumento de modo a desenhar um caminho através do espaço expositivo".

O grande destaque vai para a obra "Entelechy", que dá o nome à exposição, é uma "escultura monumental em carvão" recriada a partir de uma "árvore derrubada por um raio". Allora & Calzadilla usaram um pinheiro (pinus sylvestris) encontrada na floresta de Montignac, em França, onde um grupo de adolescentes, em 1940 durante a II Guerra Mundial, descobriram a famosa gruta de Lascaux seguindo o percurso que as raízes de uma árvore idêntica foram deixando. "Entelechy" é "uma árvore de pura potencialidade, de luz solar do passado convertida em reserva de energia", onde vocalistas emitem sons de pássaros para tentarem dar vida à arvore derrubada.

Em conferência de imprensa, Inês Grosso revelou que "é uma exposição que mostra mais de 20 anos do percurso. Eles trabalham juntos desde 1995 e nós procurámos trazer algumas obras.", algumas delas "nunca foram vistas sequer na Europa". Ainda segundo a a curadora, a mostra tem um cariz "especial e audaz", ao congregar filmes, música, performances e instalações.