Dupla de "Guerra dos Tronos" troca "Guerra das Estrelas" pela Netflix

A dupla David Benioff e D. B. Weiss, responsável pela adaptação televisiva da saga "Guerra dos Tronos", abandonou a trilogia "Guerra das Estrelas", justificando a saída com os vários projetos que tem com a Netflix.

A notícia da saída de Benioff e Weiss foi avançada pela Deadline na noite de segunda-feira e confirmada por outros meios especializados como a Variety.

"Adoramos 'Guerra das Estrelas'. Quando o George Lucas criou [a saga], criou-nos a nós também. Ter a oportunidade de falar sobre 'Guerra das Estrelas' com ele e com a atual equipa foi a emoção de uma vida e ficaremos para sempre em dívida para com a série que mudou tudo", afirmaram os dois argumentistas e realizadores, num comunicado enviado à Deadline.

Benioff e Weiss foram anunciados em fevereiro do ano passado como os argumentistas e produtores que teriam a seu cargo o desenvolvimento da próxima trilogia do universo "Guerra das Estrelas", num momento pós-Skywalker, com lançamento marcado para 2022.

No entanto, em agosto deste ano, a Netflix anunciou que tinha chegado a acordo com a dupla para a criação de vários projetos, num contrato que chegaria aos 250 milhões de dólares, segundo a Hollywood Reporter. Não há ainda detalhes sobre os trabalhos que estão a preparar.

De acordo com o mesmo comunicado enviado à Deadline, Benioff e Weiss lamentaram que só haja um número limitado de horas por dia, o que os impediria ter tempo para "fazer justiça quer a 'Guerra das Estrelas' e quer aos seus projetos para a Netflix".

"David Benioff e Dan Weiss são narradores incríveis. Esperamos inclui-los na viagem mais à frente, quando possam afastar-se da sua ocupada agenda para se concentrar em 'Guerra das Estrelas'", afirmou, por seu lado, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

No final de setembro foi anunciado que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, iria produzir um novo filme de "Guerra das Estrelas".

O próximo filme da saga, "A Ascensão de Skywalker", realizado por J. J. Abrams, tem estreia marcada para 19 de dezembro, estando os bilhetes para diversos cinemas já à venda.