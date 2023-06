Dupla quebra de som estraga final do concerto dos New Order no Porto

Hoje às 02:28 Facebook

PA falhou duas vezes, na segunda vez durante longos minutos, quando a histórica banda pop britânica entoava "True Faith", o 9.º tema do concerto no Primavera Sound 2023. Os New Order nunca tinham tocado no Porto e ficou estragada a celebração.

Foi, aparentemente, um problema no PA, o sistema que amplifica e distribui o som dos instrumentos em palco. nos concertos ao vivo. "O PA quebrou ,não aguentou, quebrou tudo", disse Bernard Sumner, o vocalista de 67 anos da icónica banda pop britânica New Order, criada em 1890 e que este sábado à noite se estreava ao vivo no Porto, no 10.º Primavera Sound, no recinto do Parque da Cidade, Palco Vodafone. "Vamos fazer figas e ver se agora corre tudo bem", disse Sumner dirigindo-se ao público, a tentar sorrir.

Isto foi depois da primeira quebra total de som - só o som falhou, as luzes de palco permaneceram ligadas -, logo à entrada do refrão de "True faith", quando tudo emudeceu.

A espera durou cerca de quatro minutos, das 0.18 horas às 0.22 horas. O público permaneceu na encosta do Palco Vodafone, que estava apinhada de gente até ao topo e até transbordava para a parte do palco Super Bock, logo do lado esquerdo.

A banda permaneceu em palco, perplexa e confusa, entraram técnicos, Bernard Sumner e os outros membros dos New Order confabulavam, faziam sinais para a mesa de som, ninguém parecia saber o porquê do problema.

A determinada altura o vocalista aponta impacientemente para o relógio, levanta o braço e a mão com os cinco dedos abertos, indicando claramente que iam esperar cinco minutos.

Esperaram quatro e qualquer coisa e logo retomaram "True faith" no mesmo momento da queda. O público bateu palmas, gritou e recomeçou a dançar.

Mas, nem um minuto depois, o som volta a cair totalmente e tudo emudece outra vez. Desta vez Sumner faz uma cara de claro desagrado, tira a guitarra num supetão, diz um palavrão impercetível, e abandona o palco juntamente com toda a banda.

Aqui a espera foi mais longa, durou das 0.24 horas às 0.34 horas, as luzes de palco foram apagadas, acenderam-se os focos que iluminaram a plateia e desta vez viu-se muita gente a abandonar o recinto, caras fechadas, encosta acima, a abanar as cabeças negativamente, passos apressados em direção ao palco Porto, onde iria atuar daí a uns minutos o grupo de brit pop Blur. Toda a gente dizia a mesma coisa: nunca se viu nada assim em dez anos de Primavera Sound Porto.

Quando regressaram ao palco, dez minutos de espera depois, os New Order já não retomaram "True Faith" - o tema ficará incompleto - e, depois de pedirem novamente desculpas ao público, passaram ao tema seguinte do alinhamento: "Blue monday", o histórico single de 1983 que mudou a história da música pop, e faz agora exatos 40 anos que foi lançado.

Foi notório que o problema técnico quebrou também o espírito da banda e "Blue monday" soou tímido, nervoso e pareceu ter sido executado de forma apressada.

Depois, os New Order tocaram "Temptation", correu tudo bem, o público tornou a dançar e a sorrir, e depois o grupo fechou a prestação com o 13.º tema do alinhamento previsto, que seguira à risca o espetáculo de há uma semana no Primavera Sound Barcelona, onde não houve problemas técnicos relatados. Aqui, toda a encosta, agora com menos alguns milhares de pessoas, pode celebrar uma das mais bonitas canções de amor da história da pop, a dilacerante "Love Will tear apart", dos Joy Division, a banda de cujas cinzas nasceram os New Order após a morte do vocalista Ian Curtis, que se suicidou em maio de 1980.

Até aos problemas de som, o concerto esteve sempre em nota alta, com o público, que era maioritariamente maduro, a irradiar felicidade, a dançar docemente e a gravar vídeos com os telemóveis dos temas mais marcantes do grupo, como "Regret", "Age of consent", "Sub-culture" ou "Bizarre love triangle".

O JN contactou o gabinete de imprensa do festival Primavera Sound, que é organizado pela promotora Pic Nic, para apurar as razões da dupla quebra de som, mas não obteve ainda resposta.