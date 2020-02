Duran Duran, a-Ha e Bush no cartaz do Rock in Rio

JN Hoje às 21:40 Facebook

Quinze anos depois do último concerto no Coliseu dos Recreios, os Duran Duran regressam a Portugal. Vão atuar no Rock in Rio a 27 de junho.

A banda de Simon LeBon é a grande novidade anunciada pelo festival para o alinhamento de 27 de junho, no segundo fim de semana do Rock in Rio Lisboa 2020 (RiR). Os Duran Duran têm mais de 100 milhões de discos vendidos e foram, durante os anos 80, uma das mais populares bandas do Mundo, dona de êxitos como "Wild boys", "Girls on film", "A view to a kill" ( canção que acompanhou um James Bond) , "Notorious", "Rio" ou "Save a prayer",

Mas o alinhamento de dia 27 de junho tem mais três novidades, que fecham os nomes para o Palco Mundo: os nórdicos a-Ha, mais famosos pelo mega-êxito "Take on me"; os Bush, que estiveram no Porto em 2019, no North Music Festival; e os Xutos & Pontapés, que são um dos nomes habituais no cartaz do festival agendado, este ano, para o parque da Bela Vista, em Lisboa, dias 20-21 e 27-28 de junho.

Ainda há nomes por anunciar, mas o cartaz da edição 2020 do RiR começa a ficar mais definido. Dia 20, atuam os The Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ivete Sangalo e David Carreira. Para o dia seguinte, estão já agendados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher. Uma semana depois, a 28 de junho, será a vez de Post Malone, Anitta e HMB subirem ao Palco Mundo.