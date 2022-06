Duran Duran: "Faz parte do nosso ADN estar em frente ao público"

O ano era 1978. Em Birmingham, Reino Unido, os colegas John Taylor e Nick Rhodes uniam-se no sonho comum de criar uma banda que fizesse justiça ao som que os inspirava, de David Bowie a Bryan Ferry e aos Chic. Depois de vários castings, viriam a formar os Duran Duran originais: John Taylor no baixo, Rhodes nos teclados, Roger Taylor na bateria, Andy Taylor na guitarra - nenhum grau de parentesco une os Taylor -, Simon Le Bon na voz. Pequeno salto para os anos 80 e o grupo de pop-rock sintético, apanhando a onda da recém-criada MTV, com singles contagiantes e vídeos estilizados, tornou-se uma das maiores bandas daquela década de ouro da música, trilha sonora e referência para milhões de jovens - e depois para outras gerações.

Mais de 40 anos depois, com 15 álbuns de originais, dezenas de temas no top, mudanças e regressos - sem esquecer uma pandemia logo após o último álbum, "Future past" -, os Duran Duran continuam na estrada e passam pelo Rock in Rio a 25 de junho, sendo um dos nomes mais esperados do cartaz. O JN falou com Roger Taylor.

Como é sair de dois anos de pandemia e voltar aos grandes palcos mundiais?

É muito entusiasmante. Eu sei que todos sofreram muito, mas para músicos e artistas foi muito difícil. Faz parte do nosso ADN estar em frente ao público e isso nunca nos tinha sido tirado desta forma, pelo que é incrível voltar.